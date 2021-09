Spagna: pm, primi indizi indicano origine dolosa incendio

MADRID, 13 SET - I primi accertamenti per conoscere l'origine di un incendio attivo da giorni nella Sierra Bermeja, nel sud della Spagna, indicano che può trattarsi di un rogo "doloso". Lo afferma la procura spagnola in un comunicato ripreso dall'agenzia di stampa Efe. Il pm aggiunge che è ancora presto per avanzare ipotesi sugli autori. A causa di questo incendio, che ha bruciato finora quasi 7.800 ettari di terreno ed è stato definito dalle autorità come un "mostro affamato" che sta mettendo a dura prova le loro capacità di risposta, un vigile del fuoco è morto e altri due sono rimasti feriti. Circa 2.700 persone sono state evacuate temporalmente per i rischi che le fiamme potevano comportare nei loro confronti. Di queste persone, ameno 1.600 sono ancora fuori dalle loro case, secondo le ultime informazioni disponibili. (ANSA).