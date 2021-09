Lettera talebani a Onu, garanzie per accesso sicuro aiuti

GINEVRA, 13 SET - I talebani hanno assicurato per iscritto all'Onu accesso sicuro agli aiuti e libertà di movimento per gli operatori umanitari che operano in Afghanistan. Lo ha detto il vicesegretario Onu per gli affari umanitari, Martin Griffiths, che la settimana scorsa si era recato a Kabul, alla conferenza dei donatori di Ginevra. Griffiths ha letto una lettera del governo talebano che si impegna tra le altre cose a "levare ogni ostacolo agli aiuti, proteggere la vita degli operatori umanitari" e a non entrare nelle basi dell'Onu e di altre ong, chiedendo aiuto alla comunità internazionale per la ricostruzione e la lotta al narcotraffico. (ANSA).