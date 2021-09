Blinken sotto torchio al Congresso per caos ritiro da Kabul

WASHINGTON, 13 SET - Si attendono fuochi d'artificio oggi al Congresso, dove il segretario di stato Antony Blinken sara' il primo esponente dell'amministrazione Biden ad essere messo sotto torchio sul caotico ritiro che ha messo fine a 20 anni di guerra in Afghanstan, davanti alla commissione esteri della Camera. Con questa deposizione si apre una lunga serie di udienze programmate dai parlamentari repubblicani e democratici per far luce sulle ombre che gravano sulla conclusione della missione americana in quel Paese ma pure su due decenni di aiuti militari ed economici cancellati dal ritorno dei talebani al potere. Blinken deporra' anche domani davanti alla commissione esteri del Senato. (ANSA).