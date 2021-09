Usa: California al voto su governatore, test per democratici

NEW YORK, 12 SET - La California al voto su Gavin Newsom. Per la seconda volta nella loro storia i californiani saranno chiamati a decidere se un governatore può mantenere il suo incarico o deve essere rimosso. Sul voto sono puntati gli occhi del partito democratico: una sconfitta del liberal Newsom sarebbe uno schiaffo al partito mettendo a rischio anche le politiche della Casa Bianca, a partire dalla lotta al cambiamento climatico. Gli elettori potranno scegliere fra 46 candidature. Fra gli sfidanti di Newsom in testa c'è il conservatore Larry Elder. A sostegno di Newsom sono già scesi in campo la vicepresidente Kamala Harris e l'ex presidente Barack Obama. Lunedì sarà la volta di Joe Biden, che vola in California consapevole che una sconfitta di Newsom sarebbe un segnale negativo per i democratici in vista delle elezioni di midterm. "Abbiamo sconfitto Donald Trump ma non il Trumpismo: il voto è una scelta fra me e Trump", ha ribadito in più occasioni Newsom per mettere in evidenza la differenza fra la California e gli stati repubblicani come il Texas che hanno avviato una stretta conservatrice. (ANSA).