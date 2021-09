Libia: inviato Onu, elezioni o rischio nuovo conflitto

ROMA, 11 SET - Se le elezioni previste in Libia per il prossimo 24 dicembre non si dovessero svolgere "ci sarebbe un peggioramento delle condizioni nel Paese che potrebbero portare a divisioni e a un nuovo conflitto": è il monito dell'inviato speciale Onu per la Libia, Jan Kubis, nella relazione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La tregua per ora "regge, ma la presenza di mercenari, combattenti e forze straniere è causa di grande preoccupazione, per la Libia, la comunità internazionale e i Paesi confinanti", ha aggiunto. (ANSA).