Israele, catturati due dei sei palestinesi evasi

TEL AVIV, 10 SET - Due dei 6 palestinesi evasi dal carcere di Gilboa 4 giorni fa sono stati catturati dalle forze di sicurezza israeliane a Nazareth, in Galilea. Lo riferiscono i media. Da giorni in tutta Israele è in corso una caccia all'uomo per rintracciare i sei, 5 della Jihad islamica e uno ex Fatah. Non si conoscono al momento i nomi dei 2 fuggitivi catturati. (ANSA).