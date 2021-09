Pakistan: monsoni nel Punjab, 5 morti e 30 feriti

ISLAMABAD, 10 SET - Almeno 5 persone hanno perso la vita e altre 30 sono rimaste ferite per le conseguenze dei monsoni che hanno colpito oggi la provincia del Punjab in Pakistan. Le forti piogge hanno provocato il crollo di tetti e danneggiato numerose abitazioni nel capoluogo Lahore. Le autorità locali hanno confermato la morte di 3 persone, mentre gli altri 2 decessi si registrano in altre parti della provincia. Secondo l'autorità pakistana per la Gestione dei disastri (Ndma), dal primo giugno c'erano già stati almeno 161 morti e 244 feriti per le conseguenze dei monsoni. Dall'inizio dell'anno, inoltre, almeno 257 case sono state distrutte e altre 240 parzialmente danneggiate. (ANSA).