Clima: in Usa è stata l'estate più calda di sempre

NEW YORK, 10 SET - Quest'estate negli Usa e' stata in media la più calda di sempre, superando di poco il precedente record stabilito 85 anni fa. La National Oceanic and Atmospheric Administration ha annunciato giovedì che la temperatura media di quest'estate per gli Usa e' stata di 74 gradi farenheit (23, 3 gradi celsius): si e' trattato di una stagione piena di estremi con siccità, incendi, ondate di calore mai viste prima, uragani e alluvioni. Il precedente record era stato stabilito nel 1936, l'anno del cosiddetto Dust Bowl, quando vaste porzioni dell'Ovest e delle Grandi Pianure furono bruciate da una grave siccità. (ANSA).