Vaccini: sì autorità tedesca per donne incinte

BERLINO, 10 SET - La commissione permanente per i vaccini tedesca, la Stiko, si è dichiarata a favore della vaccinazione anti coronavirus delle donne incinte e in fase di allattamento. Lo ha annunciato oggi il Robert Koch Institut. "Dopo una consultazione approfondita e la valutazione delle prove disponibili", lo Stiko raccomanda la vaccinazione con due dosi di siero mRna per le gestanti a partire dal secondo trimestre e per le donne che allattano, ha reso noto l'istituto. "Le donne incinte e che allattano ora hanno anche una chiara raccomandazione per la vaccinazione - ha commentato il ministro della Sanità, Jens Spahn -. Dopo diversi mesi con molte domande senza risposta significa che ora abbiamo finalmente una certezza scientificamente fondata" .(ANSA).