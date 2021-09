Colombia: corruzione, si dimette ministra delle Tecnologie

BOGOTA, 10 SET - Il presidente della Colombia, Iván Duque, ha disposto l'uscita dal governo di Karen Abudinen, ministra delle Tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni. Lo riferisce Radio Blu di Bogotà. La decisione, precisa l'emittente, è stata adottata per una denuncia per corruzione presentata nei confronti della ministra, e per il fatto che la Camera dei deputati si preparava a votare nei suoi confronti una mozione di censura. Le accuse contro Abudinen riguardano un appalto da lei firmato con l'Unión Temporal Centros Poblados, che aveva presentato false garanzie nel processo di aggiudicazione e grazie a questo aveva ricevuto un anticipo di 70 miliardi di pesos (quasi 15,5 milioni di euro). Il contratto, rivelatosi irregolare, puntava a migliorare la connettività nelle zone rurali del Paese, e da quando è stata denunciata l'operazione illecita, la ministra è stata ampiamente criticata sui social. Gli analisti politici locali commentano che con il suo energico intervento, il capo dello Stato ha cercato di evitare un ulteriore logorio della sua amministrazione, già colpita dall'ondata di proteste, dalla crisi economica e dalla pandemia di Covid-19. (ANSA).