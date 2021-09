Biontech chiederà presto ok per vaccino a bimbi dai 5 anni

BERLINO, 10 SET - La tedesca Biontech è in procinto di chiedere l'autorizzazione per il vaccino anticovid anche per i bambini dai 5 anni agli 11. Si tratta dello stesso prodotto Biontech-Pfizer usato per gli adulti, ha spiegato allo Spiegel la cofondatrice Ozlem Tureci, "ma verrà somministrato in dosi minori e avrà bisogno di temperature meno basse" per la conservazione. Biontech sta "già preparando la produzione" e conta sulla distribuzione già da metà ottobre. (ANSA).