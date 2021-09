Covid: Vietnam riapre un'isola a turisti stranieri vaccinati

ROMA, 10 SET - Il Vietnam riaprirà il mese prossimo ai turisti stranieri l'isola di Phu Quoc, mentre il resto del Paese rimane chiuso ai visitatori a causa dell'emergenza Covid: lo hanno reso noto le autorità, secondo quanto riporta la Cnn. L'isola, che si trova a 10 km dalla costa della Cambogia, rimarrà aperta per un periodo di prova di sei mesi e accoglierà i turisti stranieri a patto che siano completamente vaccinati e in possesso di un test anti Covid negativo. Le autorità sanitarie, ha inoltre reso noto il ministero del Turismo, vaccineranno tutti i residenti dell'isola prima della riapertura. A causa della pandemia, gli arrivi di turisti stranieri in Vietnam sono passati da 18 milioni nel 2019 - quando questo settore rappresentava quasi il 12% del pil nazionale - a 3,8 milioni l'anno scorso. La vicina Thailandia ha già riaperto parzialmente ai turisti stranieri, inclusa l'isola di Phuket, dove circa il 70% dei residenti sono stati vaccinati. (ANSA).