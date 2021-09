Hong Kong: raid polizia al museo vittime di Piazza Tienanmen

PECHINO, 09 SET - La polizia di sicurezza nazionale di Hong Kong ha fatto irruzione oggi nel museo dedicato alla "memoria delle vittime" della sanguinosa repressione di Piazza Tienanmen avvenuta a Pechino il 4 giugno del 1989. L'iniziativa è maturata all'indomani dell'arresto per "non aver fornito informazioni" secondo la legge sulla sicurezza nazionale di quattro attivisti di primo piano dell'Alleanza di Hong Kong, il gruppo che oltre a curare il museo ha promosso e organizzato per circa 30 anni la veglia in memoria dei fatti di Tienanmen, tra cui la vicepresidente Chow Hang-tung. Decine di agenti sono stati dispiegati per perquisire il museo, ora chiuso, dopo aver isolato l'intero edificio. Nel pomeriggio, hanno riferito i media locali, sono stati portati via, come possibili elementi di prova, il logo del museo, un modello di carta della Dea della Democrazia (un simbolo del movimento studentesco pro-democrazia del 1989), le foto delle veglie annuali a lume di candela tenute a Victoria Park e almeno 36 scatole di materiale di vario tipo. (ANSA).