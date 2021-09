Amazon: ok senato California a limiti quote produttività

NEW YORK, 08 SET - Il Senato della California approva un provvedimento che impone paletti alle quote di produttività dei lavoratori nei magazzini. Una misura che ha nel mirino Amazon e che risponde all'elevato numero di incidenti che si verifica nei magazzini del colosso delle vendite al dettaglio. Il provvedimento passa ora alla Camera che dovrebbe approvarlo senza difficoltà. La misura vieta l'imposizione di quote di produttività che impediscono ai magazzinieri di prendersi delle pause, come previsto dalla legge dello Stato, o di usare il bagno quando necessario. La norma chiede inoltre agli operatori di magazzini che usano quote di produttività di offrire una descrizione dettagliata dei target che i dipendenti devono centrare e le eventuali ripercussioni qualora non lo facessero. (ANSA).