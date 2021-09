Maltempo: Francia, record storico di pioggia ad Agen

AGEN, 09 SET - La cittadina francese di Agen, nella Nuova Aquitania (sudovest), ha registrato ieri sera una "record assoluto" di pioggia - l'equivalente di due mesi di precipitazioni in sole tre ore - con allagamenti, traffico in tilt e una ventina di persone tratte in salvo dalle squadre di soccorso: lo ha reso noto Météo-France, il servizio meteorologico nazionale. Non si segnalano vittime, ma circa 60 vigili del fuoco sono stati mobilitati per rispondere a più di 150 chiamate. Sul suo account Twitter, il Comune di Agen ha indicato che la città "ha vissuto un episodio di pioggia di eccezionale intensità con oltre due metri d'acqua in alcune strade". Il temporale, durato fino a circa le 23:00, ha paralizzato la città: in molte strade, secondo un giornalista dell'agenzia di stampa Afp sul posto, il livello dell'acqua raggiungeva le ginocchia dei passanti e in alcune l'acqua arrivava quasi fino ai finestrini delle auto. (ANSA).