Nyt, piano Biden per energia solare dal 4% al 45% entro 2050

WASHINGTON, 08 SET - L'amministrazione Biden intende annunciare oggi l'ambizioso obiettivo di produrre entro il 2050 quasi metà dell'elettricità del Paese (il 45%) con l'energia solare, nell'ambito dei suoi sforzi per combattere i cambiamenti climatici. Lo anticipa il New York Times, sottolineando che si tratta di un grande balzo, dato che lo scorso anno l'energia solare era meno del 4% dell'elettricità prodotta negli Usa. In un nuovo rapporto, il dipartimento per l'energia afferma che il Paese deve raddoppiare la quantità di energia solare installata ogni anno per i prossimi quattro anni, rispetto al 2020, e che deve raddoppiare le installazioni annuali entro il 2030. Molti dettagli, precisa il quotidiano, saranno decisi dal Congresso, che sta lavorando ad una legge bipartisan sulle infrastrutture e ad altre misure che potrebbero portare ad approvare un piano di spesa di 3500 miliardi di dollari. (ANSA).