'Orizzonti meridiani', un podcast verso i Med Dialogues

ROMA, 08 SET - Torna, dopo la pausa estiva, 'Voci dalla Farnesina', il podcast del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale realizzato in collaborazione con l'ANSA e dedicato all'attualità internazionale. E torna con una puntata speciale, che inaugura la nuova rubrica 'Orizzonti meridiani': a cadenza quindicinale, si occuperà della politica estera italiana, ed europea, nei confronti dell'area Mediterranea, in vista dei Rome Mediterranean Dialogues, che si terranno dal 2 al 4 dicembre e che rappresentano ormai la principale conferenza internazionale dedicata al Mediterraneo. L'evento, che si tiene ogni anno dal 2015 ed è promosso dalla Farnesina in collaborazione con l'ISPI, l'Istituto di Studi Politici Internazionali, ha il fine di riflettere su un'agenda positiva per l'area mediterranea, coinvolgendo tutti i principali protagonisti internazionali. Nella puntata inaugurale di 'Orizzonti meridiani' di questo ed altro hanno discusso due ospiti d'eccezione: l'Ambasciatore Ettore Sequi, Segretario Generale della Farnesina, e Paolo Magri, direttore e vicepresidente dell'ISPI, moderati dal direttore dell'ANSA Luigi Contu. Nel corso del podcast, Sequi e Magri hanno toccato tutti i principali temi dell'attualità mediterranea, dalle migrazioni alle tensioni perduranti nel Mediterraneo orientale; dalle preoccupazioni che nascono nell'Afghanistan ora sotto il controllo dei talebani a quanto succede tra Marocco ed Algeria, fino all'accentuato ruolo politico della Russia e della Turchia ed economico della Cina nell'intera regione. E su tutto, la pandemia del Covid che contribuisce ulteriormente all'instabilità. "Ma la risposta alle crisi e all'instabilità non può essere nazionale, dev'essere globale ed europea. Dobbiamo lavorare e lavoriamo di concerto con tutti gli attori locali ed europei", ha sottolineato Sequi. Magri ha ricordato come "un'agenda positiva" sia la sfida dei Med Dialogues, ma che "in questi sette anni ci sono stati numerosi fenomeni sul terreno che non sono stati affatto positivi". Segnali positivi vengono invece dall'ambito economico e delle infrastrutture, nonché da "alcuni fili che si sono riannodati", come tra Qatar e Paesi del Golfo, o in Libia. (ANSA).