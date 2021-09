Covid: contagi variante Delta aumentano in nord-ovest Siria

(ANSAmed) - BEIRUT, 07 SET - Nel nord-ovest siriano fuori dal controllo governativo e sotto influenza turca le autorità locali hanno decretato un lockdown di due settimane a causa dell'aumento dei casi di contagio della variante Delta del coronavirus. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui nelle cittadine di Harem e Kfar Takharim, tra Aleppo e Idlib, si sono registrati picchi di contagiati in un contesto medico-sanitario estremamente precario a causa del conflitto in corso da più di dieci anni. Un comunicato diffuso nelle ultime ore dal governo di salvezza, entità pseudo-governativa locale diretta da gruppi qaidisti sostenuti dalla Turchia a Idlib e a ovest di Aleppo riferisce che i contagi dovuti alla variante Delta del covid hanno fatto esaurire in poco tempo i già esigui posti letto negli ospedali da campo e nelle cliniche improvvisate della zona. Secondo l'Onu, a Idlib e dintorni, al confine con la Turchia e con le zone siriane controllate dal governo appoggiato dalla Russia, vivono circa quattro milioni di civili siriani con urgenti bisogni umanitari. (ANSAmed).