Camilla patrona primo centro per vittime stupro in Nigeria

LONDRA, 07 SET - Camilla, da tempo impegnata in una intensa attività di volontariato nel Regno Unito e all'estero, è diventata la patrona del primo centro che assiste le donne sopravvissute allo stupro in Nigeria. "Un'organizzazione davvero pionieristica", così la duchessa di Cornovaglia ha descritto su Twitter il Mirabel Centre di Lagos, fondato nel 2013 da Itoro Eze-Anaba, attiva da tempo nella difesa delle donne nel Paese africano. Negli anni di attività l'istituzione ha fornito supporto medico e psicosociale gratuito a più di 6.450 sopravvissute delle età più diverse. Le violenze sessuali rappresentano un problema sociale per la Nigeria, nazione che fa parte del Commonwealth. "Il lavoro del centro è vitale - ha commentato Camilla - significa che le donne non devono più soffrire in silenzio. Sono profondamente grata a tutto il meraviglioso staff e ai volontari di Mirabel". Nel suo nuovo ruolo la duchessa collaborerà con donne nigeriane e britannico-nigeriane residenti nel Regno. (ANSA).