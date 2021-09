Sereni, le donne e l'empowerment femminile sono priorità sempre

ASSISI (PERUGIA), 07 SET - "Per la cooperazione italiana e per il ministero degli Esteri le donne e l'empowerment femminile sono una priorità sempre, anche perché abbiamo visto come la povertà, i disastri naturali, le guerre colpiscono di più le parti più vulnerabili delle popolazioni come le donne e i bambini": è quanto ha affermato il vice ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Marina Sereni, intervenuta oggi ad Assisiwomen20. "Così è stato anche per la pandemia", ha aggiunto. "Le disuguaglianze sono aumentate - ha sostenuto Sereni - anche a causa della pandemia e le donne rischiano di tornare indietro. Penso ad esempio all'educazione, alla sicurezza alimentare, alla violenza, a tanti aspetti della vita delle donne che sono peggiorati nel corso di questo periodo". (ANSA).