Di Maio, valutiamo presenza congiunta a Kabul con partner

ROMA, 07 SET - "Con i Paesi dell'area e con i nostri partner che hanno già dislocato in Qatar i propri punti di rappresentanza competenti per l'Afghanistan, stiamo riflettendo sulla creazione di una presenza congiunta in Afghanistan - un nucleo formato da funzionari di più Paesi sotto l'ombrello dell'Unione Europea o, eventualmente, delle Nazioni Unite - con funzioni prevalentemente consolari e che serva da punto di contatto immediato. Si tratterebbe di una soluzione innovativa, per la quale sarà necessario un efficace coordinamento preventivo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nell'informativa sull'Afghanistan al Senato. (ANSA).