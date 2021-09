Talebani, 'governo imminente, primo su tutto Afghanistan'

ROMA, 07 SET - "I preparativi per l'annuncio del governo islamico (in Afghanistan) sono stati completati, il governo sarà annunciato a breve, a Dio piacendo": lo scrive su Twitter Ahmadullah Muttaqi, capo del settore multimedia della commissione culturale dell'Emirato islamico, che aggiunge che "sarà l'unico governo in 40 anni di storia afghana a governare sull'intero Afghanistan". Sono diversi giorni che viene dato come imminente l'annuncio del nuovo governo dei Talebani, ma negli ultimi giorni si è combattuto nella Valle del Panshir per sottomettere l'ultima sacca di resistenza contro l'Emirato talebano. (ANSA).