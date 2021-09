Venezuela: Guaidó a Maduro, 'non puoi andare fra la gente'

CARACAS, 06 SET - Il leader dell'opposizione venezuelana, Juan Guaidó, ha risposto al presidente Nicolás Maduro, che ieri ha previsto per lui un pesante intervento della giustizia, che "sei tu quello che è stato denunciato davanti alla Corte penale internazionale (Cpi) per aver violato i diritti umani e che non può avventurarsi ad uscire in strada". In una intervista alla tv statale Vtv, Maduro ha spiegato riferendosi a Guaidó che "ci deve essere una giustizia severa per i molti danni che lui ed i suoi hanno fatto al nostro Paese, con l'alienazione delle compagnie Citgo e Monomeros, il blocco di denaro e oro all'estero, e per le sanzioni che hanno impedito il libero commercio per il Venezuela". "Magari la giustizia tarderà - ha concluso - ma sono certo che arriverà". Via Twitter Guaidó ha replicato: "Io sogno che il Venezuela sia libero e democratico. Vedremo quel giorno. Ecco perché siamo in strada a lottare e a cercare un accordo in Messico". Il leader oppositore ha quindi detto a Maduro: "Ricordati che sei tu quello che è stato denunciato davanti alla Cpi e quello su cui pende una taglia di 15 milioni di dollari. Per questo non hai il coraggio di scendere in strada per ascoltare la gente".(ANSA).