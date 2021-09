Covid: India, con chiusura scuole il 37% ha abbandonato

NEW DELHI, 06 SET - Un'indagine resa nota oggi, condotta da volontari di alcune organizzazioni non-governative mostra l'impatto devastante della chiusura delle scuole nelle campagne indiane: nei 18 mesi di chiusura, il 37% dei bambini è uscito dai percorsi scolastici mentre solo l'8% ha studiato regolarmente con la didattica a distanza. Ma anche tra chi ha continuato in qualche modo a studiare, almeno la metà risulta incapace di leggere più di qualche parola. Lo studio, che ha coinvolto oltre 1.500 famiglie in 15 stati del paese, si è incentrato, oltre che sulle campagne, sulle aree più povere delle città, gli slum e i quartieri degradati, dove i bambini non hanno alternative alle scuole pubbliche. Nelle aree urbane la situazione è solo leggermente migliore, con il 24% degli scolari che hanno seguito le lezioni online regolarmente. Le difficoltà principali per i bambini sono state ovunque la mancanza di smartphone o tablet, la cattiva qualità delle connessioni e l'impossibilità di pagare i costi. Nelle campagne, appena il 51% delle famiglie ha uno smartphone, a differenza del 77% che lo possiede nelle zone urbane. Nelle aree rurali, inoltre, solo raramente gli insegnanti hanno inviato ai bambini i materiali per lo studio online. Lo studio mostra che anche l'insegnamento attraverso le televisioni, tentato in vari stati, non ha funzionato come alternativa alle lezioni in presenza, mentre quasi ovunque la chiusura ha messo in pericolo la sicurezza alimentare garantita ai bambini dal pasto quotidiano fornito dalle scuole . A fronte della stragrande maggioranza dei genitori, il 90%, che chiede la riapertura delle scuole, chiuse dal marzo del 2020, quando il Premier decretò il primo lockdown nazionale, sono appena cinque gli stati, l'Uttar Pradesh, Delhi, l'Haryana, il Maharashtra e il Punjab che hanno riaperto le aule dall'inizio di settembre. Tra moltissime cautele: solo per gli studenti delle superiori, con tutto il personale scolastico vaccinato, e limitando al 50% le presenze ammesse. New Delhi ha annunciato oggi la costituzione di una cabina di regia per coordinare le riaperture a livello nazionale. (ANSA).