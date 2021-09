Leader milizia di al-Fatah evaso da carcere israeliano

(ANSAmed) - TEL AVIV, 06 SET - Zacharia Zbeidi, carismatico leader di una milizia di al-Fatah attiva in Cisgiordania nella seconda intifada, è evaso la scorsa notte dal carcere israeliano di Gilboa con cinque compagni definiti ''terroristi'' dalla radio militare. Secondo l'emittente i detenuti palestinesi hanno scavato per mesi un tunnel sotto la torre di guardia del carcere e sono riusciti a raggiungere un'arteria vicina. La fuga è stata scoperta stamane con molte ore di ritardo e non è noto se i fuggiaschi si siano diretti verso la vicina Cisgiordania, verso la Giordania o se siano ancora in territorio israeliano. Polizia ed esercito cercano di catturarli. (ANSAmed). (ANSA).