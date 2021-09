Guinea: golpisti annunciano coprifuoco in tutto il Paese

CONAKRY, 05 SET - Le forze speciali che hanno preso il potere in Guinea, arrestando il presidente Alpha Condè, hanno annunciato un coprifuoco nazionale "fino a nuovo avviso" e la sostituzione dei governatori con i militari. La giunta ha anche affermato in una dichiarazione letta alla televisione di Stato che convocherà i ministri del gabinetto di Condè e altri alti funzionari alle 11 di domani mattina, ora locale (le 13 in Italia), nella capitale Conakry. La Francia ha intanto condannato, attraverso il suo ministero degli Esteri, "la tentata presa del potere con la forza" in Guinea e ha chiesto "il rilascio immediato e incondizionato del presidente Condé". (ANSA).