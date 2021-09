Montenegro: 60 feriti e otto arresti in scontri Cetinje

(ANSAmed) - BELGRADO, 05 SET - Sono state 60 le persone che tra ieri e oggi hanno dovuto far ricorso alle cure dei medici in conseguenza delle proteste antiserbe e degli scontri avvenuti a Cetinje, in Montenegro, in occasione dell'insediamento del nuovo metropolita ortodosso Joanikije. Come ha riferito il sito della radiotelevisione montenegrina Rtcg, che cita fonti ospedaliere, si tratta di 30 manifestanti e 30 poliziotti, quattro dei quali sono stati ricoverati in ospedale. Gli arresti sono stati otto, fra i quali un consigliere del presidente montenegrino Milo Djukanovic, ritenuto fra gli ispiratori delle proteste. Condanna degli incidenti sono giunte dall'ambasciata Usa a Podgorica, dalla rappresentanza Ue e dalle ambasciate di vari Paesi, fra cui l'Italia, con appelli alla calma e alla convivenza pacifica fra le varie componenti etniche. (ANSAmed).