Sudafrica: Zuma in libertà vigilata per motivi di salute

JOHANNESBURG, 05 SET - L'ex presidente sudafricano Jacob Zuma, in prigione dall'8 luglio per oltraggio alla giustizia, ha ottenuto la libertà vigilata per motivi di salute. Lo hanno annunciato oggi le autorità carcerarie del Sudafrica. Zuma, 79 anni, sta scontando una pena di 15 mesi per essersi rifiutato di comparire davanti ad una commissione d'inchiesta sulla corruzione dello Stato durante la sua presidenza dal 2009 al 2018. Il suo agosto era uscito per essere ricoverato in ospedale per ragioni che non sono state rese pubbliche. (ANSA).