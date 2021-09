Di Maio, lotta al terrorismo rimane fondamentale

ROMA, 05 SET - "La lotta al terrorismo rimane fondamentale: c'è in ballo la sicurezza dell'Afghanistan, ma anche di tutta l'Ue, e non possiamo permetterci di abbassare la guardia". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, spiegando gli argomenti dei colloqui che ha in programma oggi con le autorità del Qatar durante la tappa a Doha della sua missione nella regione. "Oggi missione in Qatar, da tempo ormai centro nevralgico delle relazioni di tutto il mondo con l'Afghanistan", scrive Di Maio, che poi aggiunge: "Dobbiamo continuare a lavorare su quattro fronti: lotta al terrorismo; accoglienza e sostegno ai civili afghani; corridoi umanitari tramite Paesi terzi; supporto alle organizzazioni umanitarie sul posto. Punti cardine che sono stati anche al centro dei colloqui che ho avuto ieri in Uzbekistan e Tajikistan con i rappresentanti delle Istituzioni locali". (ANSA).