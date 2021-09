Conferenza Onu per aiuti ad Afghanistan il 13 settembre

(ANSA-AFP) - NEW YORK, 04 SET - Una riunione internazionale per gli aiuti umanitari all'Afghanistan è stata convocata dal segretario generale dell'Onu Antonio Guterres per il 13 settembre a Ginevra. Le Nazioni Uniti chiederanno "un aumento rapido in materia di finanziamenti perché le operazioni umanitarie che salvano delle vite possano continuare", ha detto il portavoce Stephane Dujarric. (ANSA-AFP).