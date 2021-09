Addio a Carolyn, la cacciatrice di comete

NEW YORK, 03 SET - Gli astronomi di tutto il mondo dicono addio alla cacciatrice di comete. Carolyn Shoemaker, una casalinga che al seguito del marito e senza aver mai studiato la scienze delle stelle si era messa a censire corpi celesti, è morta a 92 anni in un ospedale di Flagstaff, in Arizona. Figlia di un allevatore di polli, Carolyn una volta sposata aveva lasciato il lavoro di insegnante per dedicarsi interamente alla famiglia. Solo dopo aver compiuto 50 anni era arrivata alla carriera di osservatrice delle stelle: "Per riempire il tempo con un interesse significativo", aveva spiegato in un saggio autobiografico, dopo che il nido familiare era rimasto vuoto con la partenza della figlia minore per l'università. Quello che era cominciato come un hobby - far da assistente al marito Eugene, noto geologo dei pianeti, in un progetto per la raccolta di dati su comete e asteroidi - ben presto si rivelò un lavoro a tempo pieno. Per molti anni Mrs. Shoemaker ha detenuto il record del maggior numero di comete scovate in cielo da un individuo: 32 tra il 1980 e il 1994, più 400 asteroidi. La scoperta in assoluto più 'esplosiva' fu la cometa Shoemaker-Levy 9, i cui frammenti nel luglio 1994 si scontrarono con Giove, dando vita al più drammatico impatto cosmico nel sistema solare mai osservato da un essere umano. (ANSA).