Nigeria: oltre 70 studenti di liceo rapiti da uomini armati

ROMA, 01 SET - Uomini armati hanno rapito oltre 70 studenti di liceo nel nordovest della Nigeria. Lo riferisce la polizia. Gli aggressori hanno preso d'assalto una scuola superiore vicino a Maradun, nello stato di Zamfara, questa mattina, e hanno rapito 73 studenti, ha detto il portavoce della polizia di Stato in una nota. L'ennesimo rapimento di studenti in Nigeria avviene a pochi giorni dalla liberazione di altri tre gruppi di ostaggi in cambio di ingenti riscatti. Alcuni dei rapiti erano giovanissimi, tra loro anche un bambino di quattro anni. Le loro famiglie, in qualche caso, hanno dovuto vendere ogni loro avere per farli liberare. Questa mattina un folto gruppo di uomini armati ha fatto irruzione nella scuola secondaria di Kaya nella regione di Maradun, nello Stato di Zamfara, portando via i 73 studenti, ha precisato la polizia in una nota. Il portavoce Mohammed Shehu ha aggiunto che squadre di soccorso e militari stanno collaborando nel tentativo di raggiungere i rapitori e liberare gli studenti. (ANSA).