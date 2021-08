Corea Nord:Kim ancor più magro, foto con giovani ex detenuti

PECHINO, 01 SET - l leader nordcoreano Kim Jong-un è apparso ancora più magro nelle immagini trasmesse dal network statale Kctv sulla sua partecipazione a Pyongyang alla Giornata della Gioventù, mentre è salutato da centinaia di persone pronte per la consueta foto ricordo. L'evento, tenuto ieri, ha mostrato Kim, 37 anni, con una giacca bianca ampia intorno al collo e molto larga sui fianchi. La Kcna, inoltre, ha diffuso le foto scattate con alcuni giovani ex detenuti che si sono offerti per lavorare in "settori difficili e impegnativi", esortati da Kim a diventare una "scintilla" per lo sviluppo nazionale. Il leader, nel resoconto diffuso oggi, "ha tenuto per mano ciascuno dei giovani che si sono offerti volontari per lavorare in settori difficili e impegnativi con grande consapevolezza ed entusiasmo per glorificare la loro giovinezza". Quei giovani, che "erano rimasti indietro rispetto agli altri, si sono resi conto della gratitudine del Partito dei Lavoratori e del sistema socialista che li ha abbracciati e allevati, offrendosi volontari per lavorare nei posti più difficili e impegnativi", ha aggiunto la Kcna. La Corea del Nord ha intensificato gli sforzi per l'educazione ideologica, soprattutto tra i giovani, nel timore che possano essere eccessivamente esposti a culture straniere, varando anche una legge a fine 2020 per inasprire le sanzioni al possesso di video realizzati in Corea del Sud o all'estero. Quanto al peso di Kim, a inizio luglio l'intelligence di Seul (Nis) aveva stimato fino ad allora un calo tra i 10 e i 20 chilogrammi, sgombrando il campo dalle ipotesi sui problemi di salute. Che erano stati rilanciati poco prima, il 28 giugno, quando la Kctv mandò in onda un'insolita intervista a un residente della capitale in cui diceva che "vedere il rispettato generale emaciato ci spezza il cuore". Per gli osservatori, la dieta del leader potrebbe essere più legata a motivi di propaganda, di partecipazione e vicinanza al popolo che affronta sfide come la crisi alimentare ed economica, inasprite dalla pandemia del Covid-19 e dalle sanzioni per le turbolenze missilistiche e nucleari. (ANSA).