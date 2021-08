Incendi: la California chiude tutte le sue foreste nazionali

NEW YORK, 31 AGO - La California ha deciso di chiudere tutte le sue foreste nazionali per due settimane. La misura è stata resa necessaria per evitare che la gente rimanga intrappolata in caso di emergenze dovute agli incendi. Si tratta di una superficie di circa 20 milioni di acri che in particolare per il fine settimana festivo del Labor Day sarebbe stata presa d'assalto da turisti e residenti. La presenza di persone, inoltre, potrebbe causare ulteriori roghi anche se in modo involontario. Solo quest'anno sono andati persi un milione e 700 mila acri in oltre 6 mila e 800 incendi. In queste ore le fiamme hanno raggiunto anche il versante californiano di Lake Tahoe causando l'evacuazione delle comunità nei dintorni. In allerta anche il versante del Nevada. (ANSA).