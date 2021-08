Nato, essenziale mantenere aperto l'aeroporto di Kabul

(ANSA-AFP) - BRUXELLES, 31 AGO - E' "essenziale" mantenere aperto l'aeroporto di Kabul. Lo afferma il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in un'intervista alla Afp. Stoltenberg promette di non dimenticare gli afghani che non hanno potuto essere evacuati. "È essenziale mantenere aperto l'aeroporto, sia per consentire gli aiuti umanitari al popolo afghano, sia per assicurarci di poter continuare a far uscire le persone, coloro che lo desideravano ma non hanno potuto partecipare all'evacuazione militare", ha precisato il norvegese. (ANSA-AFP).