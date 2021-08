Afghanistan:animalisti contro Biden,cani soldato abbandonati

NEW YORK, 31 AGO - Decine di cani militari che hanno lavorato a fianco dei soldati americani in Afghanistan sono stati 'abbandonati' a Kabul, in quella che è per loro una "condanna a morte". La denuncia è del gruppo di animalisti 'American Humane' e va ad alimentare la critiche sui social contro l'amministrazione Biden e i vertici militari per aver scaricato i militari a quattro zampe K-9. "Sono stati abbandonati e ora saranno torturati e uccisi. Questi cani coraggiosi meritavano un destino ben diverso da quello a cui sono stati condannati", afferma l'amministratore delegato di American Humane, Robin Ganzert, assicurando che l'organizzazione è pronta non solo a aiutare a trasportare i cani soldato sul territorio americano ma anche a sistemarli a vita. American Humane lavora con l'esercito americano da più di 100 anni per aiutare nel soccorso dei cani militari bloccati all'estero. (ANSA).