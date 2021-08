Vietnam: Hanoi annuncia amnistia per oltre 3.000 detenuti

HANOI, 31 AGO - Il Vietnam ha annunciato oggi un'amnistia per oltre 3.000 detenuti in vista dell'anniversario dell'indipendenza del Paese. Potranno beneficiare dell'amnistia, ha annunciato il vice ministro della pubblica sicurezza, Le Quoc Hung, i detenuti per corruzione, droga e altri reati: tra loro vi sono anche 21 stranieri. Hung non ha voluto dire quanti prigionieri politici saranno liberati, insistendo che "non ci sono prigionieri con accuse politiche in Vietnam". Da parte sua, Human Rights Watch afferma che fino al maggio scorso nelle carceri del Paese c'erano oltre 130 prigionieri politici. L'ufficio del presidente ha sottolineato che si tratta della prima amnistia in quattro anni e che i detenuti saranno rilasciati domani. Secondo il ministero della Pubblica sicurezza, in Vietnam ci sono attualmente oltre 100.000 carcerati. (ANSA).