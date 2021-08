Onu, fino a mezzo milione rifugiati afghani entro il 2021

ROMA, 27 AGO - L'Onu ha avvertito che fino a mezzo milione in più di afghani potrebbero fuggire dal Paese e cercare rifugio in altri Paesi entro la fine del 2021. "Ci aspettiamo fino a circa 500.000 nuovi rifugiati nella regione", anche se si tratta della previsione "più pessimistica", ha detto Kelly Clements, Alto commissario aggiunto dell'agenzia dell'Onu per i rifugiati (Unhcr). Fino a questo momento, inoltre, non si registra alcun esodo. (ANSA).