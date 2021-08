Cremlino, ferma condanna per attacchi terroristici a Kabul

MOSCA, 27 AGO - Mosca condanna fermamente gli attacchi terroristici a Kabul. Lo dice Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino. Vladimir Putin, ha aggiunto, non ha intenzione di fare dichiarazioni pubbliche sulla situazione in Afghanistan poiché la Russia non è stata coinvolta nell'operazione della coalizione occidentale nel Paese. Lo riportano le agenzie russe. (ANSA).