Incendi: California,ordini di evacuazione per 34mila persone

ROMA, 27 AGO - Le autorità della California settentrionale hanno emesso ordini di evacuazione per oltre 34mila persone in vista di un possibile peggioramento delle condizioni meteo che nei prossimi giorni minaccia di aumentare il rischio di incendi in questa parte dello Stato. Lo riporta la Cnn. Il portavoce dell'ufficio del governatore per i servizi di emergenza, Bryan May, ha esortato la popolazione ad "ascoltare attentamente le autorità locali e prepararsi per l'evacuazione" alla luce di previsioni "meteorologiche instabili", che potrebbero aumentare il rischio di incendi. In particolare, l'incendio di Caldor - circa 160 km a est di Sacramento, scoppiato 12 giorni fa - "potrebbe estendersi rapidamente a comunità più popolate", ha detto May. (ANSA).