Afghanistan: Erdogan, attacco mostra pericolosità Isis

ISTANBUL, 27 AGO - "Come nazione, condanniamo il disastroso e grave attacco terroristico di ieri a Kabul. Il fatto che Daesh (lIsis) abbia fatto questo passo nell'ambito di un processo come questo mostra quanto questa organizzazione sia pericolosa nella regione e nel mondo". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, nelle sue prime dichiarazioni sull'attacco, rilasciate prima di partire per una visita in Bosnia-Erzegovina. Il leader di Ankara ha quindi aggiunto che il suo Paese intende completare l'evacuazione di civili e militari dall'Afghanistan "il più presto possibile". (ANSA).