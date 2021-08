Venezuela: forti piogge, bilancio sale ad almeno 20 morti

CARACAS, 26 AGO - E' salito ad almeno 20 morti e 17 dispersi il bilancio delle forti piogge che hanno colpito l'ovest del Venezuela, hanno reso noto ieri sera le autorità locali. Tre comuni dello stato di Merida sono state le zone più colpiti, per un totale di più di 54.000 persone. Il fiume Mocoties ha straripato ed è entrato nelle strade principali della città di Tovar. Nove gli stati in una situazione di "emergenza", secondo il ministro dell'Interno, Remigio Ceballos: Merida, Tachira, Zulia, Apure, Monagas, Delta Amacuro, Amazonas, Bolivar e Aragua. Le forti piogge hanno distrutto più di 8.000 case in 11 dei 23 stati del Paese, secondo il presidente Nicolas Maduro, che ha collegato le piogge torrenziali al "cambiamento climatico". Le precipitazioni stanno colpendo anche la capitale Caracas. (ANSA).