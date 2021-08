Gaza: dimostrazioni al confine con Israele, feriti

(ANSAmed) - GAZA, 25 AGO - In seguito a ripetuti appelli di Hamas, un migliaio di dimostranti palestinesi provenienti da Khan Yunes (Gaza) si sono raccolti lungo la linea di demarcazione con Israele e hanno cercato di aprirsi un varco nei reticolati. Reparti dell'esercito israeliano, schierati in forze lungo il confine, sono impegnati a respingerli facendo ricorso a gas lacrimogeni e sparando proiettili rivestiti di gomma. Lo riferiscono fonti locali secondo cui i dimostranti hanno dato fuoco a pneumatici e lanciato in cielo palloni incendiari, diretti verso i vicini campi agricoli israeliani. Fonti stampa palestinesi riferiscono che finora fra i dimostranti vi sono 10-20 feriti, contusi ed intossicati. Due di essi sono stati colpiti alla testa. In mattinata a Gaza si sono svolti i funerali di un membro della ala militare di Hamas colpito sabato dal fuoco di soldati israeliani durante disordini avvenuti a ridosso del confine. Migliaia di persone hanno seguito il suo feretro, ostentando le bandiere di Hamas. I dirigenti politici del movimento avvertono che queste manifestazioni sono destinate a proseguire fino alla revoca di misure restrittive imposte da Israele alla striscia di Gaza. (ANSAmed).