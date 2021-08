Talebani, non prolungheremo la scadenza del 31 agosto

ROMA, 24 AGO - "Io non credo che prolungheremo la scadenza. Il 31 agosto è un piano degli Stati Uniti che hanno previsto loro. Loro hanno avuto tutte le opportunità e tutte le risorse per portare via tutte le persone che appartengono a loro. Noi non prolungheremo la scadenza" per il ritiro completo degli occidentali. Lo ha detto il portavoce della milizia islamica Zabihullah Mujahid in conferenza stampa. (ANSA).