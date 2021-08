Ucraina: a Kiev l'incontro 'Piattaforma della Crimea'

MOSCA, 23 AGO - A Kiev è iniziato l'incontro internazionale "Piattaforma della Crimea" il cui scopo è stato dichiarato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky come "il coordinamento degli sforzi internazionali per il ritorno della Crimea all'Ucraina": lo riporta la testata online Meduza sottolineando che all'evento prendono parte rappresentanti di tutti i Paesi Ue, di Usa, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Svizzera, Turchia, Georgia e Moldova, nonché dell'Unione Europea e della Nato. Le autorità ucraine si aspettano che sia adottata una dichiarazione nella quale i partecipanti confermeranno "la volontà di aderire alla politica di non riconoscimento dei tentativi di annessione della Crimea". All'evento partecipano 40 Paesi: 13 sono rappresentati da capi di Stato o di governo e altri 17 da ministri o vice ministri degli Esteri. "Valutiamo questo evento come estremamente ostile nei confronti del nostro paese", ha commentato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, secondo l'agenzia Interfax. La Russia si è annessa di fatto la Crimea nel 2014 strappandola all'Ucraina con un'invasione di uomini armati e senza insegne di riconoscimento e un controverso referendum ed è inoltre accusata di appoggiare militarmente i miliziani separatisti del Donbass. (ANSA).