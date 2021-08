Clima: Greta, spero di poter partecipare a Cop26

ROMA, 20 AGO - Greta Thunberg ha dichiarato oggi che spera di riuscire a partecipare alla grande conferenza sul clima COP26 a Glasgow a novembre, quattro mesi dopo aver minacciato di non andare a causa della disparità di accesso ai vaccini covid nel mondo. "Ho sentito che a tutti i partecipanti verrà offerto un vaccino, quindi se sarà considerato sicuro, spero di poter partecipare", ha detto all'AFP. La svedese, che all'inizio di gennaio ha festeggiato il suo 18esimo compleanno, ha annunciato ad aprile di non voler andare alla Cop 26 "a causa della distribuzione estremamente iniqua dei vaccini". La figura simbolo del movimento "Fridays for Future" e gli scioperi della scuola per il clima avevano fatto un appello ai Paesi ricchi a condividere le loro dosi con le popolazioni a rischio dei Paesi poveri "piuttosto che vaccinare i giovani in buona salute". "Se ciò non è possibile, suggerisco di posticipare (COP26) in modo che tutti possano partecipare alle stesse condizioni". (ANSA).