Afghanistan: ministri Esteri Nato, cessare subito violenza

BRUXELLES, 20 AGO - "Siamo uniti nella nostra profonda preoccupazione per i gravi eventi in Afghanistan e chiediamo l'immediata fine della violenza. Esprimiamo inoltre profonda preoccupazione per le segnalazioni di gravi violazioni e abusi dei diritti umani in tutto l'Afghanistan". Così una dichiarazione dei ministri degli Esteri della Nato. (ANSA).