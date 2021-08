Di Maio a Nato, riunione cruciale, gravità chiara a tutti

ROMA, 20 AGO - "Ritengo che la riunione straordinaria di oggi sia cruciale, in un momento in cui la nostra Alleanza deve affrontare e riflettere seriamente sull'esito del nostro impegno in Afghanistan. La gravità della situazione attuale è chiara a tutti". Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla ministeriale esteri della Nato. (ANSA).