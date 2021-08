Germania: spari in centro Amburgo, un ferito

BERLINO, 20 AGO - Spari per strada nel centro di Amburgo, in Germania, dove stando alla Bild e alla Dpa almeno una persona è rimasta ferita a una gamba. Sul posto, le forze del Commando speciale della polizia SEK mentre un elicottero sorvola la zona. Stando al tabloid, chi ha sparato i colpi è in fuga. Alla fine dell'azione diverse auto sarebbero scappate in diverse direzioni, ha riferito la portavoce della polizia. (ANSA).