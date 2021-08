Talebani, donne tutelate, rapporti su violenze non corretti

PECHINO, 20 AGO - Il nuovo governo a Kabul proteggerà i diritti delle donne all'istruzione e al lavoro e "l'onore degli afgani è al sicuro", compresi quelli che hanno lavorato per "stranieri" in passato. Lo ha detto il portavoce dei talebani Suhail Shaheen in un'intervista alla Cgtn Europe, il canale europeo in lingua inglese della tv statale cinese Cctv. I rapporti internazionali sulla violenza contro le donne "non sono corretti. Non c'è alcuna sottomissione, alle donne è permesso continuare il loro lavoro se sono giornaliste, praticamente ora stanno continuando il loro lavoro. Se sono insegnanti, vanno a scuola". Interrogato sulla disperazione di migliaia persone riservatesi all'aeroporto di Kabul, il portavoce ha osservato che molti erano stati fuorviati dalle voci che suggerivano che sarebbero stati in grado di stabilirsi nel Regno Unito o negli Stati Uniti se si fossero imbarcati su un volo. (ANSA).